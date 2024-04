Governador Wilson Lima lidera mobilização em apoio a Isabelle no BBB 24

O Governador Wilson Lima está mobilizando apoio para Isabelle, participante do BBB 24, destacando sua representatividade para o estado do Amazonas. Ele expressou seu orgulho pela participação de Isabelle Nogueira, ressaltando como ela representou a cultura e a identidade da região de forma única.





Agora, o momento é de unir forças para garantir que Isabelle alcance a final do programa. O governador anunciou planos para uma grande festa em homenagem à participante, que contará com elementos característicos dos bois Garantido e Caprichoso, ícones da cultura local. As celebrações estão programadas para acontecer no Largo de São Sebastião e no bumbódromo em Parintins.

Wilson Lima conclamou a todos a apoiarem Isabelle, enfatizando a importância de votar para garantir sua presença na final. Ele já deu o exemplo, demonstrando seu comprometimento com a causa. Para o governador, ver Isabelle na final é ver o Amazonas brilhar em destaque. O movimento #teamIsabelle está em marcha, e o apoio de todos é fundamental para o sucesso da participante no programa.

