Governo de SP cria site para pré-cadastro na campanha de imunização contra Covid-19

O governo de São Paulo lançou neste domingo (17) um site dedicado ao pré-cadastro de pessoas dos grupos prioritários que receberão a primeira dose da vacinação da Covid-19 no estado.

Segundo a secretaria estadual de Saúde, a intenção do site “Vacina Já” é agilizar a campanha de vacinação entre os profissionais de saúde e indígenas, que são os dois primeiros grupos escolhidos para receber a Coronavac, do Instituto Butantan, que começou a ser aplicada neste domingo no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

“O pré-cadastro não é um agendamento, mas vai garantir um atendimento mais rápido nos locais de vacinação e evitar a formação de aglomerações. O fornecimento das informações é opcional, mas a participação de cada um vai ajudar toda a sociedade. Quem não conseguir fazer o pré-cadastro não precisa se preocupar, pois a vacinação também é feita sem ele. Apenas será necessário fazer o cadastro completo no local de vacinação”, informou o governo de SP.

O site para o pré-cadastro é o www.vacinaja.sp.gov.br. Para se registrar, as pessoas dos grupos prioritários precisam informar o número do CPF, endereço, data de nascimento e município onde vivem.

De acordo com a secretaria da Saúde, a vacina para profissionais de saúde e indígenas será aplicada a partir de 25 de janeiro nos posto de vacinação que foram definidos pelo órgão e divulgados no mesmo site.

Distribuição da Coronavac

A partir desta segunda-feira (18), o governo de São Paulo afirmou que começa a distribuir insumos e doses da CoronaVac para seis hospitais de referência do estado. A vacinação começou neste domingo no Hospital das Clínicas, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o uso emergencial da vacina contra a Covid-19. Segundo o governo estadual, 112 profissionais foram imunizados neste primeiro dia.

“Vamos começar com os Hospitais da Clínicas de São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas (da Unicamp), Botucatu (da UNESP), Marília (FAMEMA) e Hospital de Base de São José do Rio Preto. E, na sequência, todos os hospitais públicos e privados”, disse o governador João Doria.

Em seguida, as vacinas e insumos também serão enviados para as prefeituras do estado, “com recomendação de prioridade a profissionais de saúde que atuam no combate à pandemia”.

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP informou que montou uma megaoperação para vacinar seus cerca de 30 mil funcionários da saúde nesta primeira etapa. A partir desta segunda, começa a vacinação das equipes no Centro de Convenções Rebouças. A imunização será feita das 7h às 19h.

Segundo o governo, os profissionais da saúde do complexo HC serão convocados em horários marcados para não gerar aglomerações.

