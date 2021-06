Governo do Estado envia 15 mil doses de vacina para ação em Parintins

O Governo do Amazonas aumentou, de 12 mil para 15 mil, o número de doses de vacina contra Covid-19 enviadas para Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). O município recebeu, na terça-feira (22/06), 12 mil de AstraZeneca e 3 mil de Coronavac.

No sábado (26/06), Parintins recebe o mutirão Vacina Amazonas, para a imunização contra a Covid-19 da população da faixa etária de 23 a 29 anos, grávidas e puérperas sem comorbidades.

A ação é uma parceria da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) com a prefeitura do município e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

De acordo com o coordenador de doenças transmissíveis da FVS, Alexandro Melo, com a mudança no quantitativo de doses, vai permitir que o município mantenha a vacinação.

“O envio de mais doses vai garantir a vacinação do público-alvo da ação deste final de semana e a rotina de imunização dos demais grupos prioritários”, destaca.

A meta é vacinar pessoas entre 23 e 29 anos, nos quatro pontos de vacinação: Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Toda, no bairro Francesa; na UBS Waldir Viana, no São Benedito; e na UBS Francisco Galliani, no Itaúna 2, além do drive-thru na Praça da Catedral.

Para receber o imunizante, a população deve apresentar, obrigatoriamente, documento original com foto, CPF, e comprovante de residência (original e cópia).

Reforço – A SES-AM enviou para o município uma equipe de profissionais que vai atuar na vacinação junto com as equipes de Parintins. Os profissionais da SES-AM também irão reforçar o atendimento de urgência e emergência no Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo durante a Live dos Bumbás, que acontece no sábado. Equipes da FVS-AM também estarão no Bumbódromo.

“Nós viemos apoiar o município de Parintins nas ações e estamos com toda uma equipe para a testagens das pessoas que vão atuar na live dos bumbás com o teste de antígeno. Também vamos reforçar a fiscalização de vigilância sanitária do município, do decreto estadual e das portarias municipais de restrição da circulação de pessoas, e também atuando no Dia D da vacina nos quatro postos de imunização”, finalizou o coordenador.

Mutirões de vacinação – Parintins é o quarto município a receber o mutirão Vacina Amazonas contra a Covid-19. Nas últimas semanas, Manaus, Manacapuru e Novo Airão receberam reforço no processo de imunização com o Dia D de vacinação, em cooperação com as prefeituras e secretarias de saúde municipais.