Hemoam mapeia casos de malária em assintomáticos após um ano de implantação do NAT Plus

Após um ano de implantação do Teste de Ácidos Nucleicos (NAT) para detecção precoce de malária, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), já identificou 14 casos positivos da doença no sangue de doadores assintomáticos.





A inclusão do teste NAT Plus para Malária, ainda inédito no Brasil, foi uma demanda do Hemoam junto ao Ministério da Saúde, para o aumento da segurança transfusional no estado do Amazonas, por se tratar de área endêmica para malária. Os testes permitem a identificação da doença mesmo em assintomáticos, principalmente para as doações no interior do estado.

O NAT está em todo o Brasil, com 14 hemocentros. E o Hemoam é o terceiro hemocentro do país que implantou o NAT Plus Malária. Dos 14 casos identificados, seis são de doadores de sangue de Manaus, dois de Tefé, três de Roraima e três de Rondônia. Ao todo, mais de 115 mil doadores foram testados no NAT nesse primeiro ano de implantação.

O Hemoam absorve a demanda para dos estados de Rondônia e Roraima para a realização do teste NAT Plus. “Esse teste vai aumentar a segurança transfusional. Todo o doador de sangue do Hemoam é submetido a esse teste em que se faz a pesquisa para ver se o doador tem vírus de Hepatite B e C, HIV ou malária. Estamos com um ano de implantação de testes NAT Plus de malária que tem a metodologia também de PCR, em que vai pesquisar o plasmódio no sangue do doador”, disse o gerente do Laboratório de Sorologia/NAT, o bioquímico Marcelo Hipólito.

Atualmente, as normas de segurança determinam que os doadores de sangue que estiveram em regiões com alto índice de malária fiquem inaptos à doação, etapa checada durante a entrevista com o doador. Em 2023, na etapa de entrevista, foram considerados inaptas à doação 577 pessoas que visitaram área endêmica de malária, condição que ocupa o segundo lugar nas inaptidões, atrás apenas da anemia. A análise sobre as áreas endêmicas tem como base a Incidência Parasitária Anual (IPA) de Malária, do Ministério da Saúde.

O NAT Plus funciona como uma segunda barreira de segurança, fazendo teste no sangue dos doadores e identificando a doença mesmo em casos assintomáticos que podem passar na etapa de entrevista.

Exame

A oferta do exame faz parte de um programa desenvolvido pelo Ministério da Saúde, chamado de “NAT Plus”, que incorpora tecnologia de análise laboratorial em nível molecular capaz de detectar o vírus da malária em pessoas assintomáticas.

O Hemoam é o primeiro da região Norte a realizar o exame em todas as bolsas de sangue coletadas dos doadores. A inclusão do teste NAT Plus para Malária foi uma demanda do Hemoam junto ao Ministério da Saúde, para o aumento da segurança transfusional no estado do Amazonas, por se tratar de área endêmica para malária.

A plataforma permite a análise simultânea de 552 amostras de sangue de doadores. O laudo técnico sai após sete horas de processamento para quatro tipos de doenças: malária, hepatites B e C e o HIV, o vírus da Aids. Caso o teste não identifique a presença de vírus e a Sorologia que pesquisa os anticorpos dos vírus for negativa, a bolsa de sangue é liberada para ser utilizada nos hospitais.

Pesquisas

Além da segurança transfusional, segundo Marcelo Hipólito, o teste também irá contribuir para as pesquisas. “No campo de pesquisa, vamos entender a epidemiologia e também o perfil dos doadores de sangue do Amazonas em relação à malária. O que é o primeiro NAT Plus do mundo. Esse teste NAT malária realizado em doadores, é o primeiro do mundo, e isso vai demonstrar o perfil epidemiológico de doadores de sangue que procuram a doação de sangue no Hemocentro do Amazonas”, disse Marcelo Hipólito