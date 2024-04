IML procura familiares de venezuelano que faleceu em Manaus

O Instituto Médico Legal do Amazonas (IML), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), pede que familiares de Petter Adrian Perdomo Sandrea compareçam à sede da instituição para a liberação do corpo. O homem, venezuelano, foi vítima de atropelamento na rodovia BR-174.





O corpo do homem deu entrada no IML no domingo (14/04). Ele foi identificado por meio do procedimento de necropapiloscopia, que usa as digitais para confrontar com o registro civil. A identificação foi realizada por peritos do IML em conjunto com especialistas do Instituto de Identificação do Amazonas Aderson Conceição de Melo (IIACM).

O IML reforça que os corpos que aguardam familiares para liberação ficam na instituição pelo período de um mês. Após esse prazo, os corpos são sepultados em Manaus.

A liberação do corpo somente poderá ser realizada por familiares, que devem procurar o setor de Serviço Social da instituição, que funciona todos os dias. Eles devem comparecer ao IML das 8h às 20h. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone 3216-6040.

O Instituto Médico Legal fica localizado na avenida Noel Nutells, número 300, no bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus.