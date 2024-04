David Almeida anuncia data de entrega da segunda etapa do Parque Amazonino Mendes

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta quarta-feira, 17/4, que a segunda etapa do Parque Amazonino Mendes, localizado entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nas zonas Leste e Norte da capital, será entregue na primeira quinzena de junho.





A área do parque, que é chamada de “Gigantes da Floresta”, será inaugurada em duas fases. A primeira parte será em junho com a entrega da praça molhada, juntamente com as gigantescas esculturas dos símios, répteis, onças e peixes. Já em agosto, será a vez da inauguração de uma nova parte cênica da atração, que tem esculturas de insetos, aviário e orquidário.

“A gente já tem 80% dessa etapa concluída. A gente está, aproximadamente, a dois meses de entregar essa primeira etapa do Gigantes da Floresta. Dia 12 a 15 de junho, muito provavelmente, a gente vai entregar”, anunciou o prefeito.

O prefeito ainda destacou que o Gigantes da Floresta tem o intuito de resgatar a primeira infância, um espaço para encantar as crianças, pais e responsáveis, para que reduza a interação apenas por meios eletrônicos. A meta é que a atração se torne um ponto turístico para que a população conheça as zonas Norte e Leste de Manaus.

“Essa primeira infância é muito importante para nós e eu tenho certeza que assim como Manaus se encantou com o Mirante, o largo da Ilha de São Vicente, o Casarão Thiago de Melo, e agora o Píer, o Sky Glass, tudo lá no centro, eu tenho certeza que Manaus vai vir conhecer a zona Leste e a zona Norte. Porque, guardada as devidas proporções, nós temos um grande complexo interativo e contemplativo para as crianças e para os adultos”, acrescentou o prefeito.

Finalização

O projeto de construção do parque é do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). O diretor-presidente da pasta, Carlos Valente, explica quais as próximas etapas da obra até a sua entrega.

“A fase de acabamento começa já nesta próxima semana. Tem alguns detalhes que a gente pode ver de infraestrutura de elétrica, de hidráulica, sanitária. Isso tudo está sendo finalizado para depois a gente começar a fazer o revestimento do piso e o acabamento das esculturas, que são as pinturas”, informou o diretor-presidente do Implurb.

Carlos Valente disse que o parque vai possibilitar um espaço para que a população possa aproveitar para interação pessoal em meio a uma paisagem especial, para poder passear, brincar, fazer atividade esportiva e até mesmo um piquenique.

“É isso que a gente precisa devolver para a cidade, essa possibilidade e locais como esse, com esses parques, para que as crianças, os jovens e os adultos possam interagir e se desenvolverem como seres humanos. Porque senão a gente mergulha muito na parte eletrônica e isso é uma posição clara do prefeito David Almeida, não é combater as mídias, nem os eletrônicos, mas dar a oportunidade para que os nossos filhos e netos possam ter espaço para curtir, brincar, para pegar um sol”, completou.

Conforme o Implurb, o Parque Amazonino Mendes também está em fase de conclusão de quiosques, um Centro de Atendimento Psicossocial (CAPs), jardim, quadra poliesportiva, uma quadra de areia, dois playgrounds e um playground inclusivo, academia ao ar livre, dois paraciclos e área de estacionamento.