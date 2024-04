Departamento Aéreo da SSP-AM integra curso da Rocam de atendimento aeromédico

Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), participaram, nesta quarta-feira (17/04), de uma capacitação voltada ao atendimento pré-hospitalar de combate tático. A instrução tem como objetivo capacitar os policiais militares para oferecer um atendimento médico pré-hospitalar em missões em locais isolados.





O coordenador do Dioa, delegado Rafael Montenegro, explicou que o Departamento integra um dos módulos do curso, que está na sua 5ª edição. A integração serve para auxiliar os policiais da Rocam no aprimoramento das técnicas de voo e desembarque da aeronave.

“Durante o curso são realizados treinamentos simulados para que o policial saiba operar em um cenário real, com pessoas feridas e em locais de difícil acesso”, informou Montenegro.

Conforme o comandante da Rocam, Major Jackson Ribeiro, no curso, são ministradas diversas matérias, dentre elas, transporte de feridos, atendimento sob confronto armado, evacuação aeromédica, entre outras. “Essa é a quinta edição do curso que fazemos de forma integrada, que visa, principalmente, fortalecer as técnicas que nossos policiais já possuem, acima de tudo, salvar vidas”, afirmou o major.