Menos de uma semana de pré-campanha, Marcelo Ramos, empata com o 4º na preferência do eleitorado

Em números divulgados ontem (16), pelo Instituto Paraná Pesquisa, o pré-candidato Marcelo Ramos (PT), aparece com 6,8% na preferência do eleitorado manauara, mesmo tendo sido incluído na lista de pré-candidatos pesquisados pouco depois de iniciadas as pesquisas de rua.

Com este resultado Marcelo Ramos aparece em empate técnico com pré-candidatos com muito investimento e tempo de exposição na mídia.

Esse é um dado que comprova o reconhecimento que a população de Manaus tem pela trajetória política de Marcelo Ramos, tanto no parlamento estadual e federal, onde atuou estrategicamente em prol do Amazonas, como na condução de projetos para áreas nevrálgicas do Estado.

Números surpreendem a militância

“Se em uma semana de aparição como pré-candidato, os números já surpreendem, imagina nos próximos seis meses, que ainda faltam para as eleições municipais”, avalia a militante Catia Cheve, do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas.

Em conversa com o candidato, ele diz que os 6,8% nas pesquisas, dados a ele em menos de uma semana de anúncio da sua pré-candidatura, refletem a confiança que o povo tem no seu trabalho.

Na outra ponta das pesquisas, no entanto, os líderes brigam entre si e oscilam nas intenções de votos. Existe candidato, inclusive, que caiu quase dez pontos percentuais.

Os adversários de Marcelo Ramos estão, há muitos anos, investindo milhões na pré-campanha. Já o petista está apenas com sua imagem e algumas notas na mídia e, mesmo assim, com um excelente percentual.

