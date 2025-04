Homem é assasinado dentro de rede no Lírio do Vale

MANAUS | Joaci souza Ferreira, 40 anos, foi assassinado com ao menos sete tiros pelo corpo dentro de uma rede no quitinete no qual ele morava na rua Florestal, bairro Lirio do Vale 1, zona Centro-Oeste de Manaus. O fato ocorreu no final da tarde de segunda-feira, (7).





A vítima estava deitava quando dois homens em moto e encapuzados, se aproximaram e deram início a sequência de tiros contra a vítima que morreu na hora.

Até o momento não se tem informações sobre a motivação do crime que deve ser investigada pela Delegacia De Homicidios e Sequestros, (DEHS).

Por Correio da Amazônia