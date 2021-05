Homem é assassinado a tiros na frente de populares na Cidade de Deus

MANAUS – Um homem identificado como Magno Wesley Bizerra Silva, de 31 anos, foi assassinado na noite de sexta-feira (30), por volta das 19h30, na Alameda Cosme Ferreira, no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus.

Conforme o tenente Freitas Hidalgo da 4° Companhia Interativa Comunitária (Cicon), testemunhas contaram que Magno estava parado na frente de uma oficina acompanhado de uma mulher quando dois criminosos em uma motocicleta chegaram e efetuaram disparos em direção a cabeça dele. A mulher ainda não foi encontrada.

Magno agonizou no local até a morte. Ele já possui passagem pela polícia e estava em liberdade para tratamento médico. Há indícios de que ele poderia estar sendo perseguido.

A Polícia Militar isolou a área para a chegada dos demais órgãos competentes. As equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atendera ocorrência.

A motivação e circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.