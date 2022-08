Homem envolvido em morte de forrozeiro é assassinado a tiros

MANAUS – Luan de Sousa Medeiros, conhecido como ‘Luanzinho’ foi assassinado no domingo (28), no município de Cacau Pirêra, localizado no município de Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus).

Segundo informações, ele morreu na frente a casa da sua mãe e estava sendo procurado pela polícia. Ele era acusado de matar o Digital Influencer Ilguiner, assassinado durante um velório de Romarinho e de um peixeiro da região, todos no Cacau Pirêra.

A polícia agora deve investigar o caso. O corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML)