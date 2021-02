IBGE tem mais de 3 mil vagas para o Censo 2021 no Amazonas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) está com vagas para Agentes Censitários Municipais/Supervisores (nível médio) e para Recenseadores (nível fundamental) em todo o Amazonas. São 2.670 vagas para recenseador, 257 para agente censitário supervisor (ACS) e 90 para agente censitário municipal (ACM).

Os interessados devem estar atentos ao período de inscrição para o cargo desejado. Para ACM e ACS as inscrições são de 19 de fevereiro a 15 de março, e para recenseador, de 23 de fevereiro a 19 de março, no site do Cebraspe.

Os salários variam de R$ 1,7 mil a R$ 2,1 mil. As vagas são para profissionais que irão trabalhar na coleta de informações do Censo 2021, entrevistando os moradores de todos domicílios brasileiros.