Idam capacita agricultores familiares sobre cultura do abacaxi

Vinte agricultores familiares do Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus) receberam capacitação com o curso “A cultura do abacaxi no Estado do Amazonas”. A oportunidade foi concedida pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), no início de dezembro.

O município é o segundo maior produtor do fruto do Amazonas. A capacitação reuniu 20 agricultores familiares da Associação dos produtores rurais do Ramal das Torres (Asprorat) e foi realizada em uma escola pública no Ramal do Miriti já com estrutura para a realização de cursos. De acordo com a gerente da unidade local do Idam no Careiro da Várzea, Alcelene Salerno, a capacitação ocorreu durante três dias – de 2 a 4 de dezembro – de modo teórico e prático.

O curso foi ministrado pela engenheira agrônoma do Idam, que integra a Gerência de Produção Vegetal (GPV), Silvia Christina de Abreu. Segundo ela, a atividade teve como “objetivo capacitar agricultores sobre os aspectos relacionados à cadeia produtiva do abacaxi, visando implementar melhorias no sistema produtivo da cultura”.

De acordo com dados do Idam, em 2019 o município de Careiro da Várzea produziu 6 milhões de frutos de abacaxi. O primeiro lugar do ranking no estado é de Itacoatiara, onde se destaca o distrito de Novo Remanso, e o município produziu ano passado 69,2 milhões de frutos.