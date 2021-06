Idosa é assassinada com 11 facadas durante assalto no Zumbi

MANAUS – Uma idosa de 58 anos, foi violentamente assassinada com 11 facadas pelos corpo na rua Marajá, bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste de Manaus. A vítima identificada como Maria izabeti da silva Ferreira, foi encontrada morta pelas irmãs que sentiram falta da mesma e foram até a residência na noite de segunda-feira, (14).

Chegando no local, as irmãs já perceberam que a porta dos fundos da casa estava arrombada e em seguida encontraram a idosa jogada no corredor da casa toda ensangüentada e já sem vida.

O delegado da polícia civil, Fábio Silva, informou a nossa equipe de reportagem que a Maria foi vítima de latrocínio, que é o roubo que tem como consequência a morte. O corpo foi periciado e encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML).

Texto: Correio da Amazônia