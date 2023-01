Idoso de 65 anos é preso por estuprar neta de 4 anos em Iranduba

A Polícia Civil de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, um idoso, de 65 anos, por estupro de vulnerável, praticado contra a própria neta, uma criança de 4 anos. O crime e a prisão ocorreram no bairro Novo Amanhecer, naquele município.

De acordo com o delegado Raul Augusto Neto, titular da unidade policial, as equipes tomaram conhecimento do fato após a mãe da vítima comparecer à 31ª DIP e informar que presenciou o indivíduo praticando o ato criminoso, contra sua filha.

“Ela interviu na situação e, de imediato, compareceu à unidade policial para denunciar o fato, momento em que saímos em diligências e efetuamos a prisão do autor, que ainda estava presente na localidade”, relatou.

Conforme o delegado, a criança foi encaminhada, juntamente com um representante do Conselho Tutelar de Iranduba, ao Instituto Médico Legal (IML), para que fosse realizado o exame de conjunção carnal e anal, onde foi constatada a existência de crime sexual contra a criança.

O idoso foi encaminhado à audiência de custódia, onde a Justiça homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva.

Ele responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.