Wilson Lina e Fundação Marias Machline assinam convênio para beneficiar estudantes

O governador Wilson Lima assinou, nesta segunda-feira (30/01), um convênio com a Fundação Matias Machline (FMM) que garante mais de 360 vagas para alunos da rede estadual ingressarem no Ensino Médio técnico ofertado pela escola. Na oportunidade, o governador do Amazonas visitou as dependências da instituição, acompanhado de dez alunos oriundos de escolas públicas, que ingressaram este ano na fundação, conhecendo espaços e laboratórios e inaugurando uma sala tecnológica.

“Isso daqui é um avanço que a gente dá ao ensino do estado do Amazonas, trazendo alunos para cá, para uma instituição como essa, de alto nível e de excelência. Essa é uma parceria importante que a gente está fazendo aqui com essa fundação, que está há 36 anos no estado do Amazonas, e a gente dispensa comentários sobre os resultados positivos que ela teve. E a gente também oportuniza aos nossos alunos da rede pública de ensino que também tenham acesso a esses laboratórios, aulas teóricas e todo conhecimento que é produzido aqui”, declarou Wilson Lima.

Referência em educação, com excelência há mais de três décadas, a Fundação Matias Machline (FMM) atua com o objetivo de promover a transformação social por meio do ensino. “Essa oportunidade que o governador Wilson Lima e a secretária Kuka Chaves (da Secretaria de Educação e Desporto) estão oferecendo para os alunos da rede pública é para que eles conquistem vagas nas universidades de excelência do Brasil e, uma vez formados, possam gerar riquezas e quem sabe mudanças para o Brasil”, destacou o diretor-executivo da FMM, Sung Song.

Segundo a secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, nos próximos três anos serão, aproximadamente, 1.400 alunos beneficiados com a parceria, com possibilidade de expansão. “Esse é um projeto que atenderá à capital, mas existe um estudo em andamento para que a gente possa atender também alunos do entorno (da capital) e, quem sabe, do interior do Amazonas”, revelou.

Convênio

Com o acordo, serão disponibilizadas pela FMM um total de 368 vagas para alunos da rede estadual, que concluíram o ensino fundamental, em 2022, e ingressarão no Ensino Médio, em 2023. A seleção dos estudantes será coordenada pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto e terá como critérios de escolha alunos do 9º ano do Ensino Fundamental com a melhor média geral em 2022, na rede estadual; idade máxima de 15 anos; e percentual de frequência acima de 85% também no ano letivo de 2022.

Conforme critérios, segundo o Governo do Estado, para esta primeira seleção de 368 estudantes, que ingressam no ensino médio da Fundação já na próxima semana, o aluno com maior nota teve 9,98 e a menor foi de 9,59.

“Primeiramente, é uma oportunidade incrível, porque aqui não vamos sair só com o ensino médio, vamos sair com o ensino técnico, e a gente já vai estar preparado para o trabalho. É uma chance que o governo está dando de expandir nossa carreira e criar nosso futuro. É uma chance não só para mim, mas para diversos alunos”, comentou Marcos Gabriel da Rocha, 15, selecionado para o curso médio técnico em informática, acrescentando que nem acreditou quando soube da notícia pela mãe.

Caso não haja interesse por parte do aluno, o estudante subsequente com a melhor nota será convocado. Em caso de empate, o desempate será pela melhor nota na disciplina de matemática.

A inserção dos alunos no Ensino Médio técnico da Fundação Matias Machline, tradicionalmente, é feita por meio de processo seletivo. Para o ano letivo de 2023, por exemplo, o edital foi lançado pela unidade de ensino em novembro de 2022, onde 313 alunos oriundos da rede pública de ensino foram contemplados, sendo 295 vagas destinadas para alunos com renda familiar bruta mensal inferior a R$ 4 mil, e 18 vagas para alunos com renda familiar bruta mensal superior a R$ 4 mil.

Na FMM, além do ensino e da educação de excelência, os alunos contam com quatro refeições por dia, kits de fardamentos todos os anos, livros didáticos, atendimento médico, odontológico e psicopedagógico, durante os três anos que passam pela fundação.

