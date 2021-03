Idosos de 65 a 69 anos das comunidades rurais começam a ser vacinados

Idosos de 65 a 69 anos residentes nas comunidades terrestres e ribeirinhas da área de abrangência da Prefeitura de Manaus começaram a ser vacinados contra a Covid-19 nesta segunda-feira, 8. A ação deverá se estender até o dia 16 de março.

Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) está trabalhando em parceria com o Exército e a Marinha, que ficaram responsáveis pelos deslocamentos das equipes de vacinação. A meta é vacinar 90% dos 1.798 idosos de 65 a 69 anos que moram nessas localidades. Ao todo, dez equipes de vacinadores e registradores farão visitas domiciliares aos idosos já cadastrados e conhecidos pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que atuam diariamente nessas comunidades.

A Semsa tem, na dimensão territorial de Manaus, na abrangência do Distrito de Saúde Rural, quatro comunidades na Rodovia BR 174 (Pau Rosa e Cooperativa no Km 21, Conselheira Ada Viana, no Km 41, e Nossa Senhora Auxiliadora, no Km 15); pela rodovia AM-010, são duas as comunidades (São Pedro, no Km 35, e Efigênio Sales, no Km 41).

Enquanto durar a operação, todos os dias, a Casa Militar da Prefeitura de Manaus irá realizar o translado das duas equipes de vacinação do Rio Amazonas até o Puraquequara, no porto da feira popular, onde embarcarão em lanchas da Marinha.