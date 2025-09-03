Imagem de homem procurado por homicídio em Manacapuru é divulgada pela polícia

A Polícia Civil solicita a divulgação da imagem de Wallace Diniz dos Santos, conhecido como “Catinha”, procurado pelo homicídio de um homem de 32 anos, em 14 de outubro de 2024, no município.





Conforme o delegado John Castilho, da DIP do município, na ocasião do crime, o suspeito agrediu e esfaqueou a vítima em coautoria com um outro indivíduo, preso na sexta-feira (29/08).

“O crime foi cometido por meio cruel, uma vez que a vítima sofreu diversas lesões gravíssimas e facadas que causaram sua morte, motivado por acerto de contas decorrente de desavenças pretéritas”, informou o delegado.