Indígenas de Tefé participam de curso agrícola do Idam

Entre os dias 1º e 5 de abril, agricultores indígenas de Tefé terão o curso de mecanização agrícola. A oportunidade é concedida pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).





O ‘Curso de Mecanização’ é voltado exclusivamente a produtores rurais indígenas de Tefé (distante 523 quilômetros de Manaus). As inscrições para a capacitação estão abertas na Unidade Local (UnLoc) do instituto no município.

“Destacamos que por meio da assistência do Idam, estes agricultores conseguiram adquirir trator agrícola, grade, arado e roçadeiras para a mecanização de seus plantios. Então, a partir das aquisições, nosso objetivo é capacitá-los para que possam usar essas máquinas de forma eficaz”, pontuou o técnico em agropecuária do Idam e responsável por ministrar a capacitação, Luiz Alberto Platini.

As inscrições para o curso são gratuitas e podem ser realizadas na UnLoc Idam/Tefé, localizada na Rua Marechal Hermes, nº 617 – Centro. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (92) 98566-2606.