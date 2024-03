Celebração dos 34 anos da Vila Olímpica de Manaus: Uma história de sucesso no esporte

A Vila Olímpica de Manaus comemora 34 anos desde sua fundação, marcando uma trajetória de excelência no esporte e na formação de atletas de alto nível internacional. Inaugurada em 26 de março de 1990, o complexo esportivo tornou-se um ponto de referência no cenário esportivo do estado do Amazonas, oferecendo infraestrutura de qualidade para diversas modalidades esportivas.





O espaço, que abrange uma área de 202.775 metros quadrados, tem sido fundamental na preparação e treinamento de atletas que conquistaram títulos internacionais, como Sandro Viana, medalhista de bronze no revezamento 4x100m nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, e Eduardo Piccinini, nadador que conquistou três medalhas de prata nos Jogos Pan-Americanos de 1995, em Mar del Plata, na Argentina.

Além disso, a Vila Olímpica também foi o local de treinamento para atletas como Bianca Maia Mendonça, ex-ginasta da Seleção Brasileira e medalhista de ouro no Pan de Guadalajara 2011, e Maurren Maggi, maior nome do atletismo feminino brasileiro, que conquistou o ouro em Pequim 2008.

Atualmente, a Vila Olímpica de Manaus continua a contribuir para o desenvolvimento do esporte brasileiro, sendo o local de treinamento de jovens talentos como Pedro Nunes, atleta do lançamento de dardo e uma das grandes esperanças amazonenses para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

“Eu morei cinco anos aqui nos alojamentos, foi quando eu dei os primeiros passos no esporte, quando eu vim de Parintins. Hoje, é o local que eu treino e me desenvolvo, trazendo bons resultados. Eu acho que essa importância, a estrutura, a pista, tudo ficou melhor para minhas conquistas”, exaltou Pedro Nunes.

A Vila Olímpica também abriga o Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), o maior projeto socioesportivo do Brasil, que conta com mais de 2 mil atletas. O programa tem sido um ponto de partida para muitos jovens talentos que sonham em representar o Amazonas e o Brasil em diversas modalidades esportivas.