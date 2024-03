Mobiauto aponta evolução na procura por carros usados no Estado do Amazonas

Autotech que é um dos três maiores marketplaces de carros novos e usados do país, a Mobiauto promoveu um levantamento gigantesco em sua base de dados que regionaliza a preferência do comprador de carros usados no país. O levantamento apurou quais os dez veículos mais procurados por consumidores de cada Estado da Federação no primeiro bimestre de 2024 e repetiu a pesquisa no mesmo período do ano anterior para apurar a evolução percentual.





Na interpretação do comportamento do mercado brasileiro de carros seminovos, a empresa ganha destaque. “O Brasil é um país enorme, que apresenta profundas variações de hábitos de consumo, necessidade de mobilidade e nível sócio-econômico. Quando resolvemos decupar esse levantamento em cada Estado da Federação, estamos prestando um serviço valioso para cada consumidor do país”, comenta o economista Sant Clair de Castro Jr., consultor automotivo e CEO da Mobiauto, responsável pela pesquisa.

Sant Clair exemplifica a relevância dessa pesquisa particularizada. “Quando me refiro a necessidade de mobilidade, um dos melhores exemplos aparece na comparação entre Rondônia e Rio de Janeiro. No primeiro, você encontra cinco picapes entre os dez modelos mais procurados. Já no Rio, esse tipo de carroceria não aparece. Os cariocas têm uma necessidade muito menor de viajar e transportar carga do que os rondonienses”, diz.

De acordo com o consultor, diferenças tão significativas, mesmo em Estados vizinhos, tendem a apontar um dos principais fatores que determinam sucesso ou fracasso de modelos de automóveis no país, mas que não costuma ser tão comentado. “Destaco aqui a relevância dos operadores locais, ou seja, da rede de concessionários. Nós sempre damos uma importância exacerbada ao produto e à estratégia das montadoras, mas nos esquecemos da força dos pontos de venda, que, na minha opinião, são os grandes responsáveis por ditar a performance na venda dos modelos zero km. O sucesso de um determinado modelo entre os seminovos é decorrência disso”, opina o executivo.

Sob o ponto de vista financeiro, o levantamento exclusivo e inédito da Mobiauto redesenha o mapa de “melhores negócios” para orientação do consumidor, uma vez que é importante conhecer a performance de um carro xis em todo o país, mas você o compra e o vende, muito provavelmente, na sua cidade.

E a conclusão é simples, daí a importância de a Mobiauto ter realizado uma pesquisa tão abrangente em sua base de dados: os carros mais acessados são vendidos com maior facilidade, justamente porque a procura é maior. E ganham preços mais rapidamente.

Quais os usados mais procurados no Amazonas?

Dentre os milhões de acessos que recebe em sua plataforma mensalmente, vindas de todos os Estados do país, bastou aos pesquisadores apurar a origem de cada clique durante janeiro e fevereiro de 2024, compondo percentuais de busca no site da Mobiauto, e repetir o levantamento nos mesmos meses de 2023. “É importante não só observar os mais acessados deste ano, mas sim as variações de um ano para cá, o que expressa aumento ou diminuição de interesse dos compradores”, esclarece Sant Clair.

Um detalhe importante que merece ser explicado: a variação percentual, expressa na tabela acima, não aponta diretamente o cálculo matemático entre os dois períodos. Essa variação relativiza também o crescimento no número acessos do site. No caso do Onix 2019, por exemplo, o aumento de 0,72% para 1,40%, se fosse um cálculo puro, acusaria 94% de aumento. Só que variação considera o aumento da audiência total do site. “Nossa base de acessos, hoje, é bem maior que um ano atrás. Por isso que a variação mostra um percentual bem maior”, explica Sant Clair.

A MOBIAUTO – Em menos de quatro anos de operação, a empresa já se posiciona como um dos maiores marketplaces do mercado de automóveis do Brasil, tendo alcançado mais de 12 milhões de acessos mensais. Recentemente a empresa alterou sua composição acionária e passou a contar com o Banco PAN, alavancando um futuro breve repleto de produtos destinados ao crédito na compra de veículos.