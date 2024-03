Polícia divulga imagens de seis suspeitos por crimes no bairro Compensa

A Polícia Civil, por meio do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), divulgou imagens de seis integrantes de um grupo criminoso envolvido em crimes de tortura, homicídio e ocultação de cadáver no bairro Compensa, zona oeste.





Os indivíduos foram identificados como Erick Teixeira da Silva, conhecido como “Erick Tinoco” ou “Tinoco”; Francinaldo de Oliveira Teixeira, conhecido como “Siri”; Frank Willian dos Santos Silva, também conhecido como “Paquetá” ou “Frankzinho”; Moises Terço Moreira, apelidado de “Bonitão”; Pedro Wask Teixeira, conhecido como “Belo”; e Weberte Figueiredo de Souza, conhecido como “Atividade”.

De acordo com o delegado Fábio Aly, titular da unidade policial, eles estão envolvidos na morte de Anderson Augusto Pacaio de Azevedo, desaparecido desde a noite de 19 de outubro de 2023.

“As investigações indicaram que a vítima tinha desavenças com membros da organização criminosa liderada por Pedro e seu filho Jackson. Essas desavenças surgiram de uma suspeita de roubo de drogas pertencentes ao grupo”, explicou.

O delegado acrescentou que Anderson foi torturado pelos indivíduos para confessar o suposto roubo. Posteriormente, foi assassinado e seu corpo esquartejado, sendo posteriormente descartado no Rio Negro. Essas ações foram realizadas com o intuito de obstruir a justiça e dificultar as investigações policiais.