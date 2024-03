Semacc fiscaliza abastecimento e variedade de produtos nas feiras de Manaus

Com o intuito de oferecer segurança para os clientes e feirantes durante a Semana Santa, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), está preparando as feiras da capital trabalhando na fiscalização e ordenamento dentro e nos arredores dos espaços.





A ação acontece regularmente em todas as feiras e mercados municipais, e em épocas específicas como a Semana Santa, que é um momento de tradição e cultura, o contingente aumenta e as fiscalizações se intensificam para que tudo ocorra dentro das expectativas.

Segundo Roberto Lima, diretor de feiras e mercados da Semacc, o trabalho da secretaria tem como foco principal proporcionar a melhor experiência possível para os consumidores durante a Semana Santa.

“A Semacc preparou cuidadosamente as feiras, principalmente as feiras abastecedoras, para receber a população nesse período, daqui saem produtos para pequenos e grandes revendedores, e a clientela também pode comprar a granel, qualquer produto”, afirma Lima.

As principais feiras da capital amazonense, como a feira da Panair, recentemente reformada, a feira do Produtor e a feira da Manaus Moderna, estão prontas para receber a população durante a Semana Santa, com vários pescados como tambaqui, pirarucu e pacu, além de frutas, verduras e legumes.

O permissionário Francisco Sydney Batista, que trabalha na feira da Manaus Moderna há mais de 20 anos, se diz otimista para a data, pois a procura aumenta, a economia aquece e as vendas melhoram.

“A nossa expectativa para a Semana Santa é atender um grande público. Estamos aqui preparados com um estoque de qualidade e variedade de pescados, além de inúmeros produtos, verduras e legumes. Nossa economia movimenta nessas datas, as vendas crescem graças a Deus”, concluiu Batista.