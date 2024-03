Inscrições para o Fies terminam nesta sexta-feira (15)

Estudantes que participaram do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir da edição de 2010 terão até esta sexta-feira (15) para realizar as inscrições no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). O cadastro é gratuito e ser feito pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Nesta edição, serão ofertadas 67.301 vagas para financiamento em 1.260 instituições privadas.





Ainda estão reservados pelo menos 50% das vagas para estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo (R$706) e que estão inscritos no CadÚnico. Para esses alunos, será permitido um financiamento de até 100% dos encargos educacionais. O Fies Social é uma reformulação do programa e foi instituído em fevereiro pelo governo federal.

Segundo o Ministério da Educação, o processo de inscrição entre o Fies Social e o programa comum é o mesmo. Os candidatos ao Fies Social serão identificados automaticamente pelo sistema, a partir de base de dados do CadÚnico, com dados correspondentes à situação do cadastro na data de referência de 10 de fevereiro de 2024.

Todos os interessados devem ter o cadastro no Gov.br. Caso já tenha cadastrado, basta que o interessado realize o login com o CPF (Cadastro de Pessoa Física) e a senha.

Para realizar a inscrição, o candidato deve ter participado do Enem a partir da edição de 2010, com nota no exame válida até o momento anterior à abertura das inscrições para o processo seletivo do Fies 2024/1. O estudante deve ter obtido nota igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas e não ter zerado a redação.

Cronograma do Fies

Inscrição: 12 a 15 de março

Resultado: 21 de março

Complementação da inscrição dos pré-selecionados em chamada única: 22 a 26 de março

Pré-seleção por meio da lista de espera: 28 de março a 30 de abril

Como se inscrever?

• 1° passo: Ao acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, o estudante deverá clicar em “Inscreva-se” e entrar com a conta Gov.br, pelo CPF e senha cadastrados.

• 2° passo: Quando o candidato realiza o login no Fies, será identificado automaticamente a edição do Enem válida, em que o estudante obteve o melhor desempenho para participar do processo seletivo. Assim, os dados cadastrais deverão ser confirmados.

• 3° passo: Com a confirmação, o candidato deverá responder o questionário socioeconômico e sobre o grupo familiar.

• 4° passo: Após escolher o grupo de preferência e preencher informações obrigatórias, o candidato deve escolher, por ordem de prioridade, até três opções de cursos, turnos e locais de oferta, como também as instituições de ensino.

Fonte: R7