Instagram apresenta instabilidade nesta sexta, quatro dias após pane global

O Instagram apresentou instabilidade por volta das 15h30 nesta sexta-feira (8). Usuários relataram dificuldade de acessar o aplicativo, mas a situação parece ter sido normalizada.

Por volta de 15h47 (horário de Brasília), houve um pico de 1.740 reclamações de usuários no Brasil no site DownDetector, que reúne relatos de falhas em aplicativos. Para muitos, o serviço voltou a funcionar normalmente.

Os relatos de instabilidade no DownDetector começaram a diminuir, mas voltaram a crescer às 16h17. A falha aparenta estar afetando menos usuários: por volta das 16h45, o site registrava menos de 200 notificações sobre o Instagram.

Nos Estados Unidos, a ferramenta registrou mais de 26 mil reclamações sobre o funcionamento do Instagram por volta das 15h40.

A versão americana do site registrava cerca de 2 mil reclamações relacionadas à rede social por volta de 16h50. Os relatos de instabilidade nos EUA também envolveram o Facebook e o Messenger.

O que diz o Instagram

O Instagram usou seu perfil no Twitter para confirmar a instabilidade desta sexta.

“Sabemos que alguns de vocês podem estar tendo problemas para usar o Instagram agora. Lamentamos e estamos trabalhando o mais rápido possível para corrigi-lo”, disse a plataforma.

We know some of you may be having some issues using Instagram right now (🥲). We’re so sorry and are working as quickly as possible to fix.

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 8, 2021