Ipec: Wilson tem 34%; Amazonino, 26%; e Braga, 17% na disputa para o governo do Amazonas

Pesquisa do Ipec encomendada pela Rede Amazônica e divulgada neste sábado (17) revela os índices de intenção de voto para o cargo de governador do Amazonas.

O atual governador e candidato à reeleição pelo União Brasil, Wilson Lima, lidera a disputa no primeiro turno com 34% das intenções de voto, seguido por Amazonino Mendes (Cidadania), com 26%, e Eduardo Braga (MDB), com 17%. (veja mais abaixo).

Nas simulações de segundo turno, Mendes aparece liderando a pesquisa na disputa com Lima e Braga. Já Wilson lidera na disputa com o candidato do MDB (veja mais abaixo).

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 14 e 16 de setembro em 19 cidades amazonenses. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) com o número AM-01902/2022.

Veja o resultado da pesquisa estimulada para o 1º turno

Resposta estimulada, em %:

Wilson Lima (União Brasil): 34% (na pesquisa anterior, de 24 de agosto, estava com 30%)

Amazonino Mendes (Cidadania): 26% (30% na pesquisa anterior)

Eduardo Braga (MDB): 17% (16% na pesquisa anterior)

Ricardo Nicolau (Solidariedade): 6% (5% na pesquisa anterior)

Carol Braz (PDT): 3% (2% na pesquisa anterior)

Henrique Oliveira (Podemos): 2% (2% na pesquisa anterior)

Dr. Israel Tuyuka (PSOL): 1% (0% na pesquisa anterior)

Nair Blair (Agir): 0% (1% na pesquisa anterior)*

Brancos e nulos: 7% (9% na pesquisa anterior)

Não sabe: 4% (6% na pesquisa anterior)

A pesquisa Ipec mostra um cenário de crescimento de 4% para Wilson Lima (União Brasil) fora da margem de erro e uma queda de Amazonino Mendes (Cidadania) de 4%, também fora da margem de erro.

Lima alcança índices mais altos entre os homens (34%) e entre mulheres (34%). Também lidera entre os moradores do interior do estado (43%) do que entre os moradores da capital (28%).

O candidato do União Brasil também lidera entre aqueles eleitores com renda familiar de até 1 salário mínimo (34%).

Amazonino tem mais intenções de voto na capital (31%), enquanto no interior são 18%.

Pesquisa espontânea

Resposta espontânea e única, em %:

Wilson Lima (União Brasil): 32% (na pesquisa anterior, de 24 de agosto, estava com 25%)

Amazonino Mendes (Cidadania): 19% (19% na pesquisa anterior)

Eduardo Braga (MDB): 13% (10% na pesquisa anterior)

Ricardo Nicolau (Solidariedade): 3% (2% na pesquisa anterior)

Carol Braz (PDT): 1% (1% na pesquisa anterior)

Henrique Oliveira (Podemos): 1% (1% na pesquisa anterior)

Dr. Israel Tuyuka (PSOL): 0% (0% na pesquisa anterior)

Nair Blair (Agir): não foi citada

Outros: 1% (2% na pesquisa anterior)

Brancos e nulos: 8% (11% na pesquisa anterior)

Não sabe: 21% (30% na pesquisa anterior)

Veja o resultado da pesquisa estimulada para o 2º turno

Resposta estimulada e única, em %:

Cenário 1 – Wilson Lima (União Brasil) x Amazonino Mendes (Cidadania)

Wilson Lima (União Brasil): 44%

Amazonino Mendes (Cidadania): 46%

Brancos e nulos: 8%

Não sabe: 2%

Cenário 2 – Wilson Lima (União Brasil) x Eduardo Braga (MDB)

Wilson Lima (União Brasil): 43%

Eduardo Braga (MDB): 40%

Brancos e nulos: 15%

Não sabe: 3%

Cenário 3 – Amazonino Mendes (Cidadania) x Eduardo Braga (MDB)

Amazonino Mendes (Cidadania): 46%

Eduardo Braga (MDB): 36%

Brancos e nulos: 15%

Não sabe: 3%

*A candidata Nair Blair, do Agir, teve a candidatura rejeitada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), mas impetrou recurso junto à Corte Superior Eleitoral e aguarda julgamento.

