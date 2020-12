Juiz plantonista anula eleição na Associação Amazonense dos Municípios (AAM)

A manobra para eleger o prefeito Jair Souto, o candidato do senador Eduardo Braga (MDB) para a Associação dos Municípios do Amazonas (AAM), realizada ‘às pressas’ na sexta-feira (11), na sede da instituição em Manaus, foi entendida como ‘apressada e feita na surdina’ pelo juiz plantonista Manoel Amaro de Lima, que deu parecer anulatório para a escolha, imediatamente.

A pedido dos prefeitos Anderson José Sousa e Carlos Roberto de Oliveira Junior, o juiz Manoel Amaro de Lima anulou neste domingo (13) as eleições na AAM por entender que ela foi realizada sem a convocação da maioria dos prefeitos dos municípios do Amazonas que totalizam 62 gestores.

As eleições que foram antecipadas e contou com a participação de apenas 16 gestores municipais fere o Estatuto, em seu artigo 26, onde dispõe que é necessário fazer a convocação dos associados por meio de carta registrada e com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o que também não fora observado.

Na ocasião havia sido escolhido como presidente do AAM o prefeito de Manaquiri, Jair Souto. Na vice-presidência o prefeito de Santo Antônio do Içá, Abraão Lasmar.

