Juliette assina contrato com a Globo e será ‘embaixadora do Globoplay’

Foi anunciado nesta quinta-feira (3) que Juliette Freire é a nova contratada da Globo. A campeã do BBB21 será “embaixadora do Globoplay”.

A maquiadora e advogada vai participar de campanhas e promover a plataforma de streaming nas redes sociais. Ela também deve participar de novos projetos de conteúdo do Globoplay e dos Canais Globo, que serão anunciados na próxima semana

“Fico muito contente e feliz em ser embaixadora do Globoplay”, disse Juliette, em comunidado divulgado pela Globo.

“Sempre adorei o conteúdo da plataforma e acho muito importante o fomento e apoio à cultura nacional e à uma empresa brasileira. Fazer parte disso é um presente e me conforta poder, dessa forma, usar a visibilidade que ganhei para a finalidade de divulgar filmes e séries do nosso pais e levar entretenimento e cultura para tantos brasileiros.”

E a carreira musical?

Vencedora do BBB21 com 90,15% dos votos, Juliette Freire também tem propostas de todas as principais gravadoras do Brasil, mas pode ser que não feche com nenhuma delas por enquanto.

Sony, Warner e Universal já demonstraram interesse em investir na carreira de cantora da ex-BBB. Até agora, porém, o outro contrato assinado por Juliette é com a empresa que cuida da imagem de Anitta.

No reality show, ela cantou várias vezes e foi muito elogiada.

