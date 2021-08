Lábrea deverá ter programa de apoio ao acolhimento familiar

A Prefeitura de Lábrea (a 783 quilômetros de Manaus) deverá implementar o programa de acolhimento familiar a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A recomendação é do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

A medida deve ser providenciada em até 30 dias, em razão do número de casos relativos a abandono e negligência familiar registrados na cidade. O programa de acolhimento familiar trabalha com a proteção de crianças e adolescentes em situação de risco, mediante cadastro de famílias habilitadas a acolher provisoriamente crianças e/ou adolescentes em situação de risco. O acolhimento perdura até que a situação de risco seja superada ou a Justiça determine a solução definitiva do caso, com a colocação da criança e/ou adolescente sob a guarda de um familiar ou encaminhamento para adoção.

A medida recebeu o apoio de inúmeros órgãos da Rede Proteção durante a I Reunião da Rede de Proteção à Infância e Adolescência de Lábrea, ocorrida no dia 04/08, e representa um avanço para o Município no campo da proteção da infância e da adolescência.