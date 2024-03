MANAUS | Na noite de quinta-feira, (28), um homem até o momento não identificado, morreu após tentar furtar fios elétricos de um poste na avenida Joaquim Nabuco, bairro Centro, zona Sul de Manaus.





De acordo com a Polícia Militar, (PM), o homem escalou no poste e ao cortar a fiação foi atingido com uma descarga eletrônica vindo a óbito.

O mesmo ficou grudado na fiação e teve que ser acionado o corpo de bombeiros para retirar a vítima do local que logo em seguida foi recolhido pelo IML.