Mulher morre na estrada do aeroporto após grave acidente

MANAUS | Na manhã desta sexta-feira, (29), uma mulher identificada como Elisangela Costa, 38 anos, morreu após a moto em que ela estava com um homem ter sido atingida por um carro que trafegava em alta velocidade pela avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.





O condutor do veículo atingiu a moto vindo a perder o controle indo para em meio a mata. O casal que estava na moto ficou gravemente ferido e equipes do SAMU tiveram que ser acionadas para o local do acidente.

Ao se aproximarem da mulher, verificaram que a mesma já estava sem vida. O condutor da moto foi levado para o João Lúcio. O motorista do carro fugiu.