Linha 2023 de Hilux e SW4 têm novidades

Coluna Via Digital

Por Lucia Camargo Nunes

A Toyota do Brasil anunciou a chegada da linha 2023 de Hilux e SW4. Para a picape Hilux, a novidade é a estreia da versão de visual off-road Conquest, por R$ 339.190. Ao todo são 9 versões, que vão de R$ 220.690 (Chassi) a R$ 354.790 (GR-Sport).

Entre os destaques, para-choque dianteiro com desenho exclusivo, nova grade frontal, molduras nas caixas de roda, retrovisores e maçanetas na cor preta, rodas de 18”, faróis de LED com máscara negra e separador de carga na caçamba.

O motor é o 2.8 turbodiesel de 204 cv acoplado à transmissão automática de 6 marchas.

Já a configuração GR-Sport recebeu alterações mecânicas e agora seu motor gera 224 cv de potência e 55 kgfm de torque, evolução alcançada pela introdução do turbocompressor de geometria variável e intercooler. Além de mais potente, a suspensão conta com molas mais rígidas e amortecedores monotubo com diâmetro 30% maior.

Outra novidade é que a gama Hilux, a partir da versão Power Pack, passa a vir com central multimídia de 8”. Já os modelos a partir da versão SR agora trazem com ar-condicionado digital dual zone.

O SUV SW4 também recebeu mais potência na versão GR-Sport na linha 2023, com as mesmas especificações da picape, e todas versões do SW4 incorporam monitoramento de visão 360°. Preços vão de R$ 378.190 (SRX de 5 lugares) a R$ 437.890 (GR-Sport).

Última edição do Gol já esgotou

No fim de linha do quarentão Gol, a Volkswagen preparou a série Last Edition a R$ 95.990, apenas na cor vermelho Sunset. Todas as mil unidades já foram vendidas.

Grade e rodas de liga leve de 15” com detalhes em preto brilhante, adesivos com o nome da edição e lanternas escurecidas interligadas por uma faixa adesiva são seus destaques no visual externo.

Por dentro, o quadro de instrumentos tem novos grafismos, bancos esportivos, central multimídia, painel com acabamento que imita fibra de carbono e placa com a numeração da unidade.

Equipado com motor flex de 3 cilindros 1.0 rende até 84 cv.

No site de vendas da Volks, que indica que o Gol Last Edition esgotou, a marca sugere aos clientes que conheçam o novo Polo, cuja versão MPI custa R$ 82.990.

Em janeiro, contudo, a fabricante lançará o Polo Track (já em pré-venda), nova versão de entrada do compacto, com mesmo motor 1.0 de 84 cv, e algumas diferenças visuais e de conteúdo por R$ 79.990.

Nissan Kicks ganha nova série XPlay

A segunda edição da série especial XPlay, do Nissan Kicks, chega às concessionárias por R$ 137.490. A edição é limitada a 1 mil unidades, todas numeradas.

Além da inédita combinação de cores, cinza com teto vermelho, este Kicks traz a assinatura XPlay nas soleiras das portas, na tampa do porta-malas e nos bancos dianteiros. As rodas são de 17” em preto brilhante e o aerofólio é exclusivo.

No interior há detalhes de acabamento em vermelho, carregador sem fio para celular, multimídia de 8”, painel de instrumentos com display de 7” e 6 airbags, entre outros itens.

Fabricante celebra 1 milhão de pneus produzidos

A fabricante de pneus Dunlop celebra a marca de 1 milhão de pneus para veículos pesados produzidos em sua fábrica no Paraná, onde produz pneus para veículos pesados desde 2019.

Com investimentos da ordem de R$ 1,06 bilhão para expansão da fábrica e ampliação da produção, a meta é chegar a 2,2 mil pneus para veículos pesados por dia até 2025.

Em junho, a fabricante havia superado a produção de 40 milhões de pneus para veículos leves.

Nova fábrica de baterias entra em operação em 2023

A planta de Piracicaba (SP) da fabricante de componentes BorgWarner vai produzir baterias modulares para veículos elétricos comerciais (ônibus, caminhões e furgões) a partir do primeiro trimestre de 2023.

Essa unidade fabril, que era da Delphi, foi comprada em 2020. A fábrica foi modernizada para receber a linha de produção da Akasol, adquirida pela BorgWarner em 2022.

Boa parte da produção será direcionada ao novo ônibus elétrico da Mercedes-Benz, enquanto a BorgWarner negocia os componentes com mais três empresas.

Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor automotivo, editora do portal www.viadigital.com.br. E-mail: [email protected]