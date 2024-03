Madonna fará ‘megashow’ gratuito no Rio para 1 milhão de pessoas

Está confirmado! Depois de 12 anos, Madonna volta ao Brasil para um megashow histórico e gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio. E deve cantar para 1 milhão de pessoas, o maior público da carreira da diva do pop.





Madonna está atualmente em turnê com a Celebration Tour, que celebra os 40 anos de carreira da cantora. A expectativa é que Madonna encerre a série de shows com a apresentação no Rio.

A última visita de Madonna ao Brasil foi em 2012, quando fez shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Depois de tanto tempo, não é para menos que a expectativa dos fãs esteja nas alturas!

Confirmado pelo Visit Rio

A confirmação foi feita pelas redes sociais do Visit Rio, canal do turismo do Rio de Janeiro, mas o anúncio oficial ainda deve ser feito pela cantora.

O prefeito Eduardo Paes ainda aumentou as expectativas sobre o show depois de fazer uma brincadeira no X/Twitter.

“Estão dizendo por aí que vai ter show da Madonna no Rio. Soube também que seria em Copacabana e de graça. Ou seja, não preciso nem dizer que não tenho ingresso nem área VIP! Pela atenção, obrigado”, escreveu.

O show será feito em parceria com o banco Itaú, que comemora 100 anos em 2024.

Maior show da carreira

O último show marcado para a turnê está agendado para 26 de abril, na Cidade do México.

E a expectativa é que, em seguida, Madonna desembarque no Brasil. Ainda segundo a Visit Rio, o espetáculo promete ser o maior da carreira da diva do pop.

A primeira vez que a cantora veio para terras brasileiras foi em 1993, quando reuniu 120 mil fãs no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Celebration Tour

A Celebration Tour começou em outubro de 2023, em Londres, e já conta com quase 40 shows realizados.

Com uma setlist oficial de quase 30 músicas e uma duração de aproximadamente duas horas, os fãs podem esperar uma experiência inesquecível.

Um dos momentos mais marcantes do show é o tributo feito por Madonna às vítimas de HIV/AIDS, entre as músicas “Holiday” e “Live to Tell”.

Com informação do Visit Rio