Neymar está voltando para o Santos em 2025, diz Diego Pituca

Neymar tem chance de voltar ao Santos em 2025. Pelo menos é nisso que acredita o capitão e volante da equipe santista, Diego Pituca. Segundo ele, o astro fez a revelação na noite em que assistiu ao clássico entre o Peixe e o Corinthians, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista, no mês passado.





— Todo jogador que vem para o Santos quer jogar com Neymar. A gente está esperando ele de volta, né? Em 2025, ele está de volta. Diz ele. Ele falou. Vamos ver agora, estamos confiando na palavra dele (risos) — disse Pituca, durante entrevista ao canal do jornalista Ademir Quintino.

A noite da visita de Neymar à Vila foi especial para os atletas, diretoria e comissão técnica. O astro do Al Hilal visitou o vestiário, conversou com o grupo e até mesmo interrompeu a entrevista coletiva de Fábio Carille para parabenizá-lo pela vitória por 1 a 0 sobre o rival de Itaquera.

O retorno definitivo ao Santos, porém, não é tão simples. Atualmente, Neymar se recupera de uma grave lesão no joelho esquerdo. Ele tem contrato com o Al Hilal até agosto de 2025, quando ficará livre no mercado e precisará definir o futuro. O craque terá 33 anos.

Enquanto isso, o presidente Marcelo Teixeira trabalha para se reaproximar cada vez mais de Neymar e sua família, principalmente seu pai. O dirigente, porém, trata o tema com cautela e entende ter missões mais urgentes a cumprir, como o retorno do Santos à Série A do Campeonato Brasileiro.

Fonte: ge