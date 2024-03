Mais de 16 mil Carteiras de Identidade Nacional não foram retiradas nos PACs

Cerca 16.497 de pessoas que solicitaram a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), não foram retirar os documentos nos postos do Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs) em Manaus. O levantamento foi realizado pelo Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).





O diretor do IIACM, Mahatma Porto, informou que o atraso da população em buscar a CIN, acaba gerando um transtorno na logística e armazenamento dos documentos. De acordo com ele, todos os dias, o Instituto libera cerca de 1.300 vagas para atendimento, essas vagas são todas consumidas e todas as pessoas são atendidas.

“As carteiras de identidade estão saindo e chegando nos postos, mas percebemos que um número muito pequeno da população vem retirar o seu documento. Isso é prejudicial para o sistema, porque quanto mais carteiras paradas nós temos, maior é a logística e a necessidade de guardar um grande volume desses documentos”, disse.

O estado começou a emitir a nova CIN, de forma gratuita, em abril de 2023. Desde o início das atividades a procura tem sido volumosa, mas em contraponto, a quantidade de pessoas que tem deixado de ir buscar o documento também é expressiva.

O contabilista, Marcelo Silva, retirou sua CIN no Pac Alvorada, e ressaltou o ótimo atendimento e a importância de buscar o documento. “Devido à nova lei que permite que a gente tenha uma nova identidade, ele pode substituir muitos outros, e por isso tem essa necessidade de ter em mãos. Aqui no PAC eles oferecem um protocolo onde você consulta e pode acompanhar o horário e o dia para buscar, isso é uma boa iniciativa do nosso governo”, explicou Marcelo.

Acompanhamento da nova CIN

A SSP-AM orienta ao cidadão que já solicitou a sua CIN, que pode e deve realizar o acompanhamento da emissão do documento no mesmo site em que realizou o agendamento. O link está disponível no site da SSP-AM e da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), na aba “Consultar Agendamento”.

“Nós fazemos aqui um apelo para que se conscientizem e acompanhe no site, por meio dele você pode fazer o acompanhamento do seu atendimento pelo número do seu CPF ou pelo número do protocolo, onde irá ver as fases que estão seguindo até que o seu documento fique pronto, e ter em mãos para que você também possa fazer o uso da versão digital do documento no seu celular”, ressaltou Mahatma.

Outro meio disponibilizado pela SSP-AM é solicitar a informação para a Ouvidoria Geral do Sistema de Segurança Pública. Para isso a Secretaria deixa à disposição o número de WhatsApp (92) 99186-4344.