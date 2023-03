Mais de 700 indígenas são beneficiados com a emissão de documentos

Mais de 700 indígenas aldeados na calha do rio Negro foram beneficiados com a emissão de documentos pelo governo do Amazonas. A iniciativa foi realizada em parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) e Fundação Estadual do Índio (FEI).

Foram beneficiados indígenas de São Gabriel da Cachoeira, Santa Izabel do Rio Negro e Barcelos. A ação ocorreu de 28 de fevereiro até ontem (5), com emissão de Registro Geral (RG) e certidões de nascimento para as comunidades.

Com os serviços, foram emitidos 739 RGs. Também foram realizadas 454 emissões de certidões de nascimentos nos municípios, em parceria com os cartórios da região.

Cristina Freire da Costa, coordenadora da ação e identificadora civil, pontuou que a iniciativa foi proveitosa e pode auxiliar todos os povos. “Nossa ação no alto, médio e baixo Rio Negro foi de muito êxito, atingindo o objetivo de atendermos os 23 povos dessa região, inclusive os Yanomami, que enfrentam grandes dificuldades humanitárias neste momento”, pontuou a coordenadora da ação.