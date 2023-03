Manaus Airport recebe Roda de Conversa “Voando Mais Alto”, celebrando o Mês das Mulheres

Um dos principais programas voltados para a inclusão da mulher na indústria da aviação, assim como para incentivar e dar voz às profissionais do setor, o “Voando Mais Alto”, apresentou uma edição de Roda de Conversa no auditório do Manaus Airport, membro da rede VINCI Airports, na sexta-feira(3). A atividade marcou a abertura do Mês da Mulher no aeroporto e foi promovida pela SITA, principal provedora de TI para o transporte aéreo, e pela Associação Internacional de Mulheres na Aviação (IAWA), em parceria com o Conselho Internacional de Aeroportos para a América Latina e Caribe (ACI-LAC) e com a Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

O evento irá se repetir de forma virtual, neste dia 08 de março, para os outros seis aeroportos da Amazônia, localizados em Rio Branco e Cruzeiro do Sul (Acre), Boa Vista (Roraima), Porto Velho (Rondônia), Tabatinga e Tefé (Amazonas).

Conduzida por Cristiane Dart, vice-presidente de Comunicação e Marketing da IAWA; e chefe de comunicação DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão) e gerente sênior de marketing da SITA nas Américas, a atividade apresentou dinâmicas visando promover o debate sobre o momento atual do mercado e aspectos pertinentes à presença das mulheres na indústria da aviação.

Durante a roda de conversa, foram destacadas mulheres inspiradoras que atuam no segmento com o propósito de contribuir para o crescimento profissional dos participantes. “É com orgulho que promovemos essa iniciativa para refletir sobre os desafios contemporâneos da aviação em diversas áreas e incentivar as mulheres do setor a sentirem-se à vontade para dividir suas histórias, compartilhar suas conquistas, identificar o que as motiva e trazer inspiração com suas trajetórias”, destacou a executiva, que atua há mais de 20 anos no setor.

Ao longo do mês de março, além da roda de conversa, também integrarão a programação do Mês da Mulher no aeroporto a estruturação de espaços interativos, palestras e a exibição de um minidocumentário com histórias de mulheres da companhia. Todas as atividades serão voltadas para colaboradores, funcionários de empresas prestadoras de serviços e representantes da comunidade aeroportuária.

Sobre a programação especial, a Diretora-Presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, Karen Strougo, reforça: “Esses debates que buscam a diversidade são fundamentais, pois estão completamente alinhados com os propósitos da rede de promover o equilíbrio e a igualdade de gênero no ambiente corporativo com uma gestão voltada para a inclusão e diversidade permitindo a livre atuação das mulheres, pois elas têm feito a diferença em vários segmentos”.

O Aeroporto de Manaus, integrante da rede VINCI Airports, localizado no maior estado do Brasil, o Amazonas, é um dos principais aeroportos da Região Norte do país.

Principal operadora privada de aeroportos do mundo, a VINCI Airports opera mais de 65 aeroportos em 12 países na Europa, Ásia e Américas. Graças à sua experiência como integrador global, a VINCI Airports desenvolve, financia, constrói e administra aeroportos, fornecendo sua capacidade de investimento e seu know-how na otimização do desempenho operacional, modernização de infraestruturas e gerenciamento de suas operações e transição ambiental. A VINCI Airports é a primeira operadora aeroportuária a se comprometer com uma estratégia ambiental internacional global em 2016, para atingir a meta de emissão líquida zero em toda a sua rede até 2050.