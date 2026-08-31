Manaus abre ‘Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2026’

A Prefeitura de Manaus abre, oficialmente, nesta terça-feira, 1º/9, a “Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2026”, etapa urbana, com o treinamento dos profissionais que irão atuar na imunização de cães e gatos ao longo dos próximos três meses.
A programação acontecerá no auditório Luiz Geraldo Pontes Teixeira, na Secretaria Municipal de Educação (Semed), avenida Maceió, nº 2.549, bairro Parque 10 de Novembro, das 8h às 12h. A meta da campanha este ano é imunizar 282.400 animais, sendo 202,4 mil cães e 80 mil gatos. A vacinação, de casa em casa e em postos fixos, terá início na quinta-feira, 3/9.
Participam da formação médicos veterinários, vacinadores, tabuladores e auxiliares de campo e de base que foram contratados por meio de processo seletivo. A campanha é coordenada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand.
O gerente do CCZ, Rodrigo Araújo, estará disponível para entrevistas a partir das 8h.