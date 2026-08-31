segunda-feira, 31 de agosto de 2026
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TCE-AM julga 53 processos na sessão desta terça-feira (1º)

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Redação 5
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Foto: Joel Arthus

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) devem apreciar 53 processos durante a 27ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, que será realizada a partir das 10h desta terça-feira (1º).

Conduzida pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, a sessão terá transmissão ao vivo por meio das redes sociais do Tribunal, entre elas Facebook e YouTube.


Do total de processos, quatro integram a pauta de adiados, que retornam a julgamento após terem sido retirados de pautas anteriores. Entre os processos estão uma representação, dois recursos e uma prestação de contas anual.

Já a pauta do dia, com 49 processos, terá sete embargos de declaração, 15 representações, 15 recursos, sete prestações de contas anuais, quatro cobranças executivas de débitos imputados ou multas e uma auditoria de conformidade.

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