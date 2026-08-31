Avião com 151 pessoas sai da pista durante pouso em Cascavel no Paraná

Um avião da Latam com 151 pessoas a bordo saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Regional de Cascavel, no Oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (31). A aeronave ficou atolada na lama ao lado da pista. Ninguém ficou ferido.
Segundo a companhia, o incidente ocorreu por volta das 9h45, sob chuva. O voo LA3858 havia saído de Guarulhos (SP) com destino a Cascavel, levando 145 passageiros e seis tripulantes.
Após ultrapassar o limite da pista, a aeronave parou em uma área de lama. O voo de volta para Guarulhos foi cancelado, e os passageiros estão sendo acomodados em outras operações a partir de Foz do Iguaçu.
O aeroporto seguia fechado para pousos e decolagens até as 14h. A Latam informou que enviará um equipamento para retirar a aeronave, com chegada prevista para as 19h.
As causas do incidente ainda serão apuradas.