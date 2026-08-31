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TCEAM
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Avião com 151 pessoas sai da pista durante pouso em Cascavel no Paraná

Por
Redação 5
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Foto: RPC Cascavel

Um avião da Latam com 151 pessoas a bordo saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Regional de Cascavel, no Oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (31). A aeronave ficou atolada na lama ao lado da pista. Ninguém ficou ferido.

Segundo a companhia, o incidente ocorreu por volta das 9h45, sob chuva. O voo LA3858 havia saído de Guarulhos (SP) com destino a Cascavel, levando 145 passageiros e seis tripulantes.


Após ultrapassar o limite da pista, a aeronave parou em uma área de lama. O voo de volta para Guarulhos foi cancelado, e os passageiros estão sendo acomodados em outras operações a partir de Foz do Iguaçu.

O aeroporto seguia fechado para pousos e decolagens até as 14h. A Latam informou que enviará um equipamento para retirar a aeronave, com chegada prevista para as 19h.

As causas do incidente ainda serão apuradas.

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