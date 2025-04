Manaus dá continuidade à campanha de vacinação contra influenza de 2024

A Prefeitura de Manaus informa que a campanha de vacinação contra a influenza de 2025 está prevista para iniciar no próximo semestre, na capital e demais cidades da região Norte. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que coordena a estratégia no município, prossegue com a campanha de 2024, com a oferta da vacina para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade, em mais de 160 pontos de imunização distribuídos em todas as zonas geográficas da capital.





A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, reforça a importância da vacinação contra a influenza, em especial para crianças menores de 5 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), idosos e indígenas, que constituem os grupos prioritários da estratégia.

“As pessoas desses grupos são as mais vulneráveis à gripe e suas complicações. Ao receber as doses ofertadas nas salas da Semsa, elas estarão evitando as síndromes gripais causadas pelo vírus influenza, com risco menor de internação ou óbito”, relata a secretária.

Shádia lembra que a estratégia de imunização contra a influenza nos municípios do Norte segue calendário diferenciado das demais regiões do país, ocorrendo no segundo semestre do ano. Em 2024, ela pontua, a campanha começou no dia 2 de setembro, sendo depois prorrogada até o final de julho deste ano, com a ampliação da oferta da vacina para todos os públicos, de crianças a partir de 6 meses até idosos.

“Com a ampliação da campanha, buscamos dar oportunidade a mais pessoas de ter acesso à vacinação contra a influenza. Quem não tomou sua dose no último ano pode ir a qualquer sala da Semsa e receber a vacina para ficar mais protegido até a campanha de 2025”, assinala.

Aplicação

A gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, reforça que a vacina é gratuita, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e segue disponível nas unidades da Semsa até o dia 31 de julho ou até o fim dos estoques. “Para receber a vacina, basta ir a uma das mais de 160 salas da rede municipal, munido de documento oficial de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS, e o cartão de vacina, se tiver”, orienta.

Conforme Isabel, os usuários podem consultar os endereços e horários de atendimento das salas no endereço: manaus.am.gov.br/semsa/wp-content/uploads/sites/8/2024/11/Salas-de-Vacina-contra-Influenza.pdf.

A gerente de Imunização da Semsa reforça que a influenza trivalente, utilizada na campanha de imunização, é segura, eficaz e pode ser aplicada junto a outras do calendário nacional.

“A única restrição é para pessoas, de qualquer idade, com quadro febril agudo ou com diagnóstico de Covid-19. Nesse caso, a orientação é que elas aguardem a melhora antes de receber a dose”, recomenda.

Doses e cobertura

Manaus contabiliza, de acordo com Isabel, 566.528 doses aplicadas desde o início da campanha atual. A cobertura vacinal é de 60,65% da população-alvo, estimada em 709.530 pessoas dos grupos prioritários, dentre crianças, gestantes, puérperas, indígenas e idosos. Os dados são do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), do Ministério da Saúde, atualizados até o dia 6/4.

Além das populações prioritárias, segundo Isabel, integram o público-alvo da campanha trabalhadores da saúde; professores dos ensinos básico e superior; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e de salvamento; quilombolas; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo; trabalhadores portuários; caminhoneiros; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; e adolescentes e jovens, de 12 a 21 anos, em cumprimento de medidas socioeducativas.