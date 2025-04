Seleções femininas de Brasil e EUA jogam nesta terça-feira (8), na Califórnia

Estados Unidos e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (8), às 23h30 (horário de Brasília), em um amistoso internacional.





As seleções femininas vão se enfrentar no PayPal Park, em San José, na Califórnia, e terá transmissão da TV Globo e do SporTV.

Essa será a segunda partida da Seleção Brasileira contra os Estados Unidos nesta Data Fifa.

Prováveis escalações

EUA: McGlynn; Emily Fox, Emily Sonnett, Tara McKeown e Crystal Dunn; Sam Coffey, Trinity Rodman, Lindsey Heaps e Lili Yohannes; Catarina Macario e Ally Thompson. Técnica: Emma Hayes.

Brasil: Lorena; Antonia, Tarciane, Lauren e Yasmim; Angelina, Duda Sampaio e Lais Estevam; Amanda Gutierres, Gabi Portilho e Gio Queiroz. Técnico: Arthur Elias.

Fonte: cnnbrasil