Manaus recebe equipamentos para reforçar ações de combate à dengue e à malária

Um veículo do tipo pick up e oito pulverizadores irão ampliar o conjunto de veículos e equipamentos utilizados pela Prefeitura de Manaus no combate a endemias na capital. O material foi recebido do governo do Amazonas pela titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, em solenidade na sede da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), zona Norte, onde também estiveram representantes de outros municípios do Estado, contemplados com as entregas.





De acordo com Shádia, com a nova pick up, a vigilância ambiental e epidemiológica da Semsa passa a dispor de três veículos do tipo para os trabalhos de campo, e os oito novos pulverizadores se somam aos 50 já usados na aplicação de termonebulização (fumacê) contra os vetores da dengue e da malária nas áreas em que o recurso é necessário para reduzir a quantidade de mosquitos na fase alada.

“Aqui, representando o prefeito David Almeida, e também como gestora da pasta da saúde municipal, agradeço o veículo e os pulverizadores doados para o combate à dengue e à malária. Apesar de reduções alcançadas em períodos pontuais, essas duas endemias são objeto permanente da nossa atenção e da nossa ação”, afirmou.

A secretária destacou que Manaus recebeu, no ano passado, da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o prêmio “Campeões Contra a Malária nas Américas de 2023”, em reconhecimento aos esforços intensificados de vigilância para interromper a transmissão da malária por Plasmodium falciparum no município, considerando os resultados satisfatórios obtidos no período de 2015 a 2021.

“No entanto, essas ações continuam com pauta de intensificação porque em 2023 foram registrados 3.761 casos de malária em Manaus, com áreas de maior transmissão no Distrito Rural, e por isso, a vigilância precisa ser constante e solidária”, disse.

Em relação à dengue, Shádia lembrou dos esforços nacionais no cenário de aumento de casos, que alcançam também a região Norte e a capital amazonense, exigindo maior envolvimento da sociedade para a eliminação de criadouros de mosquito.

“Com a introdução da vacina para crianças e adolescentes temos um avanço no campo da imunização e combate à doença, mas ainda insuficiente para resultados em curto prazo. Essa doação fortalece as estratégias para ampliar as medidas integradas e efetivas para o controle da dengue em nossa cidade”, destacou.

Tanto o veículo quanto os pulverizadores seguiram para o setor de Logística da Semsa, onde serão tombados como patrimônio da secretaria e, a seguir, encaminhados para a Diretoria de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Dvae), responsável pela coordenação das ações de controle de endemias.