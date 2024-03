Dupla é presa enquanto tentava um ataque a facção rival no Jorge Teixeira

Dois indivíduos, com idades de 16 e 36 anos, foram detidos no final da tarde de terça-feira (5) no bairro Novo, Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.





A dupla estava portando duas armas de fogo calibre 38 e envolvida em confronto com membros de uma facção rival. A Polícia Militar foi acionada e avistou a dupla tentando se esconder em uma residência abandonada.

Os policiais perseguiram a dupla, que foi detida com as armas de fogo. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Por Correio da Amazônia