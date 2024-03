Primeira remessa de vacinas contra febre aftosa é enviada a seis municípios amazonenses

Nesta quarta-feira (06/03) foi enviada a primeira remessa das vacinas da campanha de vacinação Contra a Febre Aftosa 2024, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) a seis municípios amazonenses.





O envio de 19.350 doses do imunizante Bovicel foi realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

De acordo com a Gerência de Apoio à Produção Animal (Gepan) do Idam, a primeira remessa teve como destino municípios de Maués (distante 276 quilômetros de Manaus), Boa Vista do Ramos (271 quilômetros), São Sebastião do Uatumã (247 quilômetros), Urucará (261 quilômetros), Tefé (523 quilômetros) e Beruri (173 quilômetros). Vale destacar que a campanha vai atender outros 32 municípios, que também receberão o imunizante nos próximos dias.

“Estas são somente as primeiras doses enviadas. Continuaremos com os envios diariamente, cumprindo a meta de distribuir vacinas aos 38 municípios programados. As vacinas serão entregues às Unidade Locais (UnLoc) do Idam nos municípios beneficiados e a primeira etapa da vacinação começa no dia 15 de março”, disse o veterinário do Idam, Davi Lago.

O veterinário destacou que a vacina, adquirida pela Sepror, será administrada em duas etapas, com a segunda etapa iniciando em julho. Durante a segunda etapa se repetirão as vacinações, mas desta vez aplicadas somente em animais de 0 a 24 meses.

Lista completa

A lista completa de municípios contemplados pelo programa inclui: Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Tonantins, Alvarães, Fonte Boa, Japurá, Jutaí, Maraã, Tefé, Uarini, Anamã, Anori, Codajás, Borba, Itapiranga, Nova Olinda do Norte, Silves, São Sebastião do Uatumã, Boa Vista do Ramos, Maués, Manacapuru, Iranduba, Urucará e Itacoatiara.

Já nos municípios de Carauari, Juruá, Tapauá, Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira e Novo Airão a vacinação se inicia somente no dia 1º de maio.