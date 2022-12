Manaus receberá sete dias de desfile da Caravana de Natal da Coca-Cola

Os caminhões natalinos passarão por supermercados, shoppings e avenidas da capital manauara entre os dias 15 e 22 de dezembro, com pausa apenas no dia 18

A época mais iluminada do ano chegou e, para celebrar a magia do Natal, os caminhões da Caravana de Natal da Coca-Cola já estão percorrendo o País. Abraçando esta ação, que já é tradição e que encanta milhares de brasileiros e brasileiras, a Solar Coca-Cola, segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no País, anuncia as datas e pontos de referência dos desfiles na capital manauara. Este ano, Manaus receberá sete dias de Caravana, entre 15 e 22 de dezembro, fazendo pausa apenas no dia 18 (domingo). Ao todo, 26 municípios em 13 estados de atuação da fabricante no Brasil serão contemplados com o comboio de caminhões iluminados.

A iniciativa faz parte da campanha de Natal da Coca-Cola, que em 2022 traz como conceito “O Natal sempre encontra o caminho”. E essa jornada já está acontecendo. Os caminhões iniciaram o trajeto por capitais e interiores nordestinos em 10 de novembro, em Pernambuco. Desde então, o desfile já passou por Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Mato Grosso e contempla agora a região Norte do país, encerrando a rota em 22 de dezembro.

“Queremos garantir a presença do público divulgando as rotas, ruas e cidades que vão receber esse espetáculo que já é tão tradicional. O Natal é para nós da Solar uma das épocas mais queridas e especiais do ano. É emocionante poder espalhar a magia natalina e levar felicidade por meio das Caravanas! É uma oportunidade de nos conectarmos com nossos consumidores”, afirma Natasha Castro, coordenadora de marketing e responsável pelas Caravanas Iluminadas da Solar Coca-Cola.

A ação engloba ainda a Caravana Social com o objetivo de arrecadar alimentos para apoiar instituições e comunidades de baixa renda de todas as regiões de atuação da companhia. Detalhes do trajeto e as cidades incluídas estão disponíveis no site www.coca-cola.com.br/natal e no aplicativo Natal Coca-Cola, disponível para Android e iOS.

Conheça os pontos de parada

A Caravana inicia seu trajeto sempre às 18h00, partindo da Fábrica da Solar da Coca-Cola, na Av. Torquato Tapajós, com retorno ao mesmo destino às 22h.

Quinta-feira (15/12) – A primeira parada é no Pátio Gourmet do Conjunto Morada do Sol, seguindo para a Ponta Negra com uma parada próxima ao Orla 92 e depois passa pela Ponte Rio Negro.

Sexta-feira (16/12) – A primeira parada do dia é no Atack da Av. das Torres seguindo para o Sumaúma Park Shopping.

Sábado (17/12) – No sábado, a Caravana Iluminada faz parada no shopping Manaus Via Norte.

Segunda-feira (19/12) – Segunda-feira é dia da Caravana parar no Super Nova Era, da Av. Torquato Tapajós.

Terça-feira (20/12) – As paradas desse dia serão: Hiper DB Coroado, Shopping Grande Circular e Assaí Atacadista Grande Circular.

Quarta-feira (21/12) – No penúltimo dia de Caravana, o trajeto será pela zona centro-sul, passando pelo Amazonas Shopping e Manauara Shopping.

Quinta-feira (22/12) – No último dia da Caravana, ela pára no Studio 5 e faz uma passagem pelo Teatro Amazonas, pela Av. Eduardo Ribeiro.

As rotas estão sujeitas a alterações.

Sobre a Solar Coca-Cola – Entre os 15 maiores fabricantes do mundo e a segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no País, a Solar Coca-Cola conta atualmente com 13 fábricas e atua em uma área que representa cerca de 70% do território brasileiro, operando na totalidade das regiões Norte, Nordeste, Estado do Mato Grosso e parte de Goiás e Tocantins. Destaque no cenário nacional como uma das maiores empresas de bens de consumo do país, a companhia conta com mais de 15 mil colaboradores(as) e é responsável pela produção e distribuição de mais de 350 produtos do portfólio da Coca-Cola e de parceiros para cerca de 400 mil pontos de venda. Com faturamento anual de cerca de R$ 9,6 bilhões, a companhia alcança 25 milhões de lares em todo país.