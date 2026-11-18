A produção de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) Mauazinho, na Zona Leste de Manaus, será interrompida na próxima quinta-feira (19), das 6h às 12h. A interrupção afetará os bairros Mauazinho, Distrito Industrial, Nova República, além do conjunto Acácias, Parque Mauá e comunidade Bom Jardim.

O motivo é uma manutenção preventiva no sistema elétrico. Segundo a Águas de Manaus, o serviço prevê a substituição de equipamentos para reforçar a segurança operacional da estação.





Cerca de 50 profissionais participarão da atividade. Após a conclusão dos trabalhos, o abastecimento será retomado gradualmente, com previsão de normalização até a noite do mesmo dia.