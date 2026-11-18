Cerca de 80 crianças e adolescentes, de 7 a 15 anos, participarão de uma ação educativa sobre prevenção à violência de gênero nesta quinta-feira (19), na escola municipal Vicente de Paula, no bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

A atividade será promovida pelo projeto “Sorria Ycamiabas”, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com orientações sobre os tipos de violência, identificação de situações de abuso, canais de denúncia e formas de buscar ajuda. Os estudantes também receberão informações sobre saúde bucal.





Durante a ação, serão apresentados os tipos de violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial, além do sinal universal de socorro e do Disque 100, canal para denúncias de violações de direitos humanos.

Segundo a supervisora pedagógica do projeto, Kátia Felizardo, as atividades nas escolas buscam ampliar a prevenção e ajudar crianças e adolescentes a reconhecer situações de abuso. Esta será a segunda ação na unidade, após uma primeira edição realizada em 30 de outubro, que reuniu outros 80 estudantes.

As atividades são conduzidas por profissionais de saúde e acadêmicos de Odontologia. O projeto também promove orientações em unidades básicas de saúde e oferece acolhimento odontológico a mulheres vítimas de violência e seus filhos em abrigos e centros de proteção.

Projeto

Lançado em setembro, o “Sorria Ycamiabas” é desenvolvido pela Semsa e já beneficiou mais de 180 pessoas em menos de um ano, entre mulheres cisgênero e trans e crianças acolhidas com suas mães na rede de proteção de Manaus.