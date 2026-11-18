A Câmara Municipal de Manaus (CMM) prorrogou até quinta-feira (19) o prazo para os vereadores apresentarem emendas ao orçamento da capital para 2027. O limite inicial terminaria na segunda-feira (16), mas foi ampliado após pedidos dos parlamentares.

A proposta enviada pela Prefeitura de Manaus prevê receitas e despesas de R$ 12,4 bilhões para o próximo ano. Com as emendas, os vereadores podem sugerir mudanças na distribuição dos recursos entre as áreas da administração municipal.





Segundo o presidente da CMM, David Reis (Avante), a nova data será definitiva. O Projeto de Lei nº 811/2026, que estabelece a Lei Orçamentária Anual (LOA), foi aprovado em primeira votação no dia 9 de novembro.

A previsão é que a votação final ocorra em 2 ou 3 de dezembro. A Câmara pretende cumprir o calendário antes do encerramento do ano legislativo.