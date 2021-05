Marcelo Ramos é visto como coringa do PL, diz site

Eleito pelo Amazonas, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL), tem mais trânsito do que a maioria dos deputados paulistas com os banqueiros e empresários da capital do Estado de maior economia do país. Ainda no primeiro mandato, Ramos é um dos principais canais de diálogo dos bancos de investimento, dos grandes bancos varejistas e dos mais variados setores da indústria.

Prova disso, é que, de acordo com o site “Nem amigo, nem inimigo”, o parlamentar conciliou interesses tradicionalmente antagônicos da indústria de eletroeletrônicos de São Paulo com a de Manaus e, hoje, é peça incontornável em qualquer discussão sobre reformas econômicas, legislação ambiental, mudanças no setor de energia e reforma política.

Dá para entender porque seu partido o vê como curinga para disputar o governo do Amazonas ou mesmo para compor uma chapa presidencial. Aliás, Marcelo Ramos é o candidato que muitos empresários gostariam de ter para o Planalto, diz o site.